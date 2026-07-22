Sorpresa total: Gigante de Sudamérica va por el fichaje de John Yeboah

John Yeboah podría dar el salto a un gigante de Sudamérica en uno de los sorpresivos fichajes de la Selección de Ecuador.

John Yeboah fue uno de los pocos jugadores destacados de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y ahora podría cambiar de equipo. Lo llamativo, es que podría salir de Europa para ir a un gigante de Sudamérica.

Según la prensa internacional, John Yeboah estaría en planes del Vasco Da Gama de Brasil para la siguiente temporada. El extremo tiene contrato con el Venezia de Italia hasta el 2028.

Su pase rondaría los 6 millones de euros, cifra que está dentro de lo manejable para los astronómicos presupuestos europeos. Para Venezia, Yeboah es uno de los titulares indiscutibles de su equipo.

Mucho dependerá de la decisión de John Yeboah, si repetir con Venezia la experiencia en la Serie A o ir a Vasco Da Gama y Brasil a pelear la Copa Libertadores de América.

En tema salarial, John Yeboah estaría ganando cerca de 2 millones de dólares en la Serie B, ahora en Brasil podría cobrar una cifra aún mayor. Venezia tiene dos temporadas con Yeboah en el plantel.

El valor de mercado de John Yeboah

Actualmente, John Yeboah tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo cual, su transferencia después del Mundial podría estar entre estos valores o superiores, dependiendo de lo que haga el delantero en la próxima edición de la Copa del Mundo.

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John Yeboah es convocado con Ecuador desde el 2024.

En resumen