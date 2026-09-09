Selección de Ecuador tendría un sorpresivo regreso y los hinchas reaccionan

La Selección de Ecuador podría tener un sorpresivo regreso para los amistosos de septiembre, y los hinchas reaccionan positivamente.

Aún no está claro quién será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, pero siguen saliendo nombres de jugadores que podrían ser convocados. Este miércoles se conoce el posible regreso de un jugador que renunció a la Tri.

Medios locales dieron a conocer que Hernán Galíndez podría ser convocado nuevamente a la Selección de Ecuador. El histórico arquero había renunciado luego del Mundial 2026 pero lo ponen de regreso según reportes de prensa.

La información no está confirmada ya que la decisión de convocar a Galíndez la habría tomado Marcelo Gallardo, DT que no está confirmado en la propia Selección de Ecuador. Galíndez jugó ya dos Mundiales con la Tri en el 2022 y 2026.

La información también entra en duda debido a que el nuevo DT buscará un recambio pensando en el Mundial 2030, torneo al que el arquero argentino ecuatoriano por edad no disputará salvo alguna sorpresa.

En el arco, Gonzalo Valle se perfila para ser el recambio natural de Hernán Galíndez, mientras que Moisés Ramírez sería el segundo portero, con varios nombres candidatos para el tercer puesto.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Hernán Galíndez – Selección de Ecuador 2026. Foto: Getty.

En resumen