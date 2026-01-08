Liga de Quito sigue activado en este mercado de pases 2026 y ahora los ‘albos’ acaban de firmar a un seleccionado de Perú. Tiago Nunes lo conoce y es el nuevo volante 5 de la ‘U’.

Jesús Pretell es nuevo refuerzo de Liga, pedido expresamente por el entrenador brasileño. El volante viene de quedar libre con Sporting Cristal de Perú y el DT lo contactó.

Ambos coincidieron en Cristal hace unas temporadas, el futbolista cerró el 2025 con 35 partidos de titular y cuatro más de suplente. Así mismo es habitual en la selección de su país, a la espera de conocer el nuevo proceso.

Pretell es el primer volante de marca que llega a Liga en este mercado de pases, los ‘albos’ buscan al reemplazo de Carlos Gruezo y querían dos jugadores en esa posición.

El segundo apuntado sería Jefferson Intriago, quién quiere llegar a Liga pero debe buscar una solución para rescindir su contrato con el Mazatlán FC de la primera de México.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad

Publicidad

ver también Janner Corozo se va a Liga de Quito y revelan cuánto pagará a Barcelona

Jesús Pretell

En resumen