La Selección de Ecuador ya tiene confirmado dos amistosos para la fecha FIFA de marzo, puesto que, enfrentará primero a Marruecos y luego a Países Bajos. No obstante, viene creciendo la idea de tener un partido amistoso previo a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

Uno de los rivales que más ha sonado para este encuentro es Austria, pero ahora se suma la posibilidad de jugar contra otro rival, uno que no está entre los clasificados a la Copa del Mundo. ‘La Tri’ jugaría este encuentro a uno 5 o 6 días del comienzo del torneo.

Según la revelación de Juan Carlos Galvez, Ecuador podría estar enfrentando a Guatemala a pocos días de jugar el Mundial 2026. Sería un rival de preparación para ‘La Tri’ y también el encuentro se podría disputar en los Estados Unidos evitando un largo viaje a poco del torneo.

Si Ecuador buscaba un partido contra un rival UEFA, el partido iba a ser en Europa y esto cambia todo para la Selección de Ecuador, puesto que, tendría que hacer un importante viaje y eso también aumenta los riesgos de alguna lesión para los jugadores de ‘La Tri’.

También está la posibilidad de que la Selección de Ecuador no juegue con nadie y lleguen los jugadores descansados para el debut mundialista. Un termómetro para esta decisión es lo que pueda suceder en los siguientes dos amistosos que juegue ‘La Tri’.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Así queda el fixture de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

