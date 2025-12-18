Jeremy Arevalo se despidió de Racing y confirman su nuevo equipo

Tuvo una gran temporada y finalmente Jeremy Arevalo tendrá su ansiado cambio de club. El ecuatoriano dejará la Segunda División de España y dará el salto a una liga importante de Europa.

El extremo tendría todo listo para ser nuevo jugador del Racing de Estrasburgo de Francia por decisión del Blue Co. El agente del futbolista ya informó a Racing de Santander que la cláusula de salida de 7 millones de dólares será pagada.

Semanas atrás señalaron que Jeremy Arevalo será compañero de Kendry Páez en la Ligue 1 pero que si destaca, será traspasado al Chelsea de Inglaterra. Ambos clubes son parte del mismo consorcio, por lo qe su fichaje sería factible.

Durante todo el mes, a Jeremy Arevalo se lo ha vinculado con clubes de España como Villarreal y Sevilla, de Alemania como el Stuttgart y Frankfurt; y de Italia el Torino.

En el último partido no fue convocado pese a estar disponible y tras la clasificación en Copa del Rey, el jugador fue elogiado por sus compañeros a manera de despedida.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. Sin embargo, Racing reveló que el ecuatoriano solo se iría si algún equipo decide pagar su cuota de rescisión, la cual asciende a más de 7 millones de euros, siendo un negocio importante para el club.

Jeremy Arevalo – Selección Ecuador Foto: La Tri.

