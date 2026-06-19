El seleccionado sudamericano que quiere Independiente del Valle ¿está en el Mundial?

Independiente del Valle va fuerte en este mercado de fichajes y quiere a un seleccionado sudamericano para el segundo semestre.

Independiente del Valle no se relaja pese a estar ya clasificado a octavos de Copa Libertadores y estar líder en LigaPro. Los de Sangolquí van por el fichaje de un volante seleccionado sudamericano.

Jairo Concha podría ser nuevo jugador de Independiente del Valle para la segunda mitad de la LigaPro. El volante peruano es fijo en la Selección de Perú desde hace tres años.

Concha, considerado uno de los jugadores peruanos de mejor presente, es figura de Universitario de la Liga 1 y su salida costaría cerca de 1 millón de dólares.

Debutó en el 2017 y en diez años de carrera profesional esta sería su primera experiencia internacional. Universitario estaría dispuesto a venderlo por la cifra correcta.

Jairo Concha fue figura de Alianza Lima y luego dio el camisetazo a Universitario, entre ambos clubes suma 4 campeonatos nacionales y 6 campeonatos cortos.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle.

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Jairo Concha – Universitario de Perú 2025.

En resumen