El seleccionado sudamericano que quiere Independiente del Valle ¿está en el Mundial?

Independiente del Valle no se relaja pese a estar ya clasificado a octavos de Copa Libertadores y estar líder en LigaPro. Los de Sangolquí van por el fichaje de un volante seleccionado sudamericano.
Jairo Concha podría ser nuevo jugador de Independiente del Valle para la segunda mitad de la LigaPro. El volante peruano es fijo en la Selección de Perú desde hace tres años.
Concha, considerado uno de los jugadores peruanos de mejor presente, es figura de Universitario de la Liga 1 y su salida costaría cerca de 1 millón de dólares.
Debutó en el 2017 y en diez años de carrera profesional esta sería su primera experiencia internacional. Universitario estaría dispuesto a venderlo por la cifra correcta.
Jairo Concha fue figura de Alianza Lima y luego dio el camisetazo a Universitario, entre ambos clubes suma 4 campeonatos nacionales y 6 campeonatos cortos.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle.
Jairo Concha – Universitario de Perú 2025.
En resumen
- Independiente del Valle busca dar un golpe sobre la mesa en el mercado de pases con la posible incorporación de un seleccionado sudamericano que se encuentra disputando el Mundial 2026.
- La dirigencia del conjunto ‘rayado’ aprovecha la pausa de la LigaPro debido a la cita mundialista para adelantar las negociaciones por este futbolista, cuyo perfil aportaría la jerarquía necesaria para el segundo semestre del año.
- Aunque los detalles económicos y el nombre definitivo se manejan bajo estricta reserva por parte del club, este movimiento confirma la ambición de IDV de seguir consolidando una plantilla altamente competitiva a nivel continental.