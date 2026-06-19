Confirmado: FC Barcelona se lleva a un jugador ecuatoriano en pleno Mundial

El FC Barcelona se movió en el mercado por una promesa de Ecuador y en pleno Mundial fichó a un seleccionado ecuatoriano,

El mercado de fichajes europeo ha tenido algunos movimientos sorpresas relacionados a jugadores ecuatorianos. El FC Barcelona tendría hecho ya el fichaje de un seleccionado ecuatoriano juvenil.

Según contó Fabrizio Romano, Josué Caicedo dejará Liga de Quito y se irá al FC Barcelona para la siguiente temporada europea. El juvenil se sumará al equipo filial al principio.

El lateral y extremo izquierdo categoría 2007 ya ha tenido minutos en el primer equipo de Liga bajo el mando de Tiago Nunes. Así mismo, Sebastián Beccacece lo ha tenido en cuenta como sparring.

Su precio de salida rondaría cerca de los 2 millones de dólares, y es el segundo jugador de Liga de Quito que podría dar el salto a Europa. Ederson Castillo también está en planes del FC Barcelona.

El FC Barcelona ha tenido ya a ecuatorianos en sus inferiores, con Kike Saverio aunque el volante no llegó a debutar en el primer equipo ni afianzarse de forma regular.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.