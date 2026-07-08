Sergio ‘Toto’ Núñez sorprendería a todos y dejaría Barcelona por otro campeón de LigaPro

Sergio 'Toto' Núñez es uno de los descartes de Barcelona para la LigaPro pero sorpresivamente se quedará en Ecuador.

Barcelona SC empieza a renovar su cuota de extranjeros, uno de los primeros en salir es Sergio ‘Toto’ Núñez. El delantero fue de los más cuestionados pero sorpresivamente, tendría nuevo club en LigaPro.

Según cuenta la periodista Johanna Calderón, Sergio Núñez será nuevo jugador de Aucas. El club ‘Oriental’ le encontró espacio y se interesaron en el cuestionado delantero uruguayo.

En este semestre, Sergio Núñez jugó 15 partidos entre LigaPro y Copa Libertadores y anotó apenas dos goles. Núñez llegó a Barcelona perfilándose para ser titular.

Barcelona busca otro delantero extranjero y necesitaban la salida de Núñez, ahora queda ver quién será el otro foráneo que saldrá y quiénes serán sus dos respectivos reemplazos.

El delantero de 26 años llegó a Barcelona luego de ser titular en el Danubio de su país, ahí jugó 37 partidos con apenas 5 goles anotados. Desde su debut, nunca ha pasado la barrera de los 5 tantos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.