Este miércoles 8 de julio de 2026 se escribió una nueva página de polémicas contra Barcelona SC en el fútbol ecuatoriano. El club cuyo presidente, Antonio Álvarez, tiene de orden de prisión, ahora forma parte de una acusación formal de la Fiscalía.

De acuerdo a la Fiscalía de Ecuador, en las investigaciones del ‘Caso Goleada’, presentó movimientos financieros que superarían los 2 millones de dólares a cuentas relacionadas a Barcelona SC. De acuerdo, a las autoridades, este dinero forma parte del esquema investigado.

El dinero que habría llegado a las cuentas de Barcelona SC provenía de empresas relacionadas a la Familia Álvarez, de acuerdo a Fiscalía. Por lo cual, ahora sí de manera oficial se vincula al club más popular del Ecuador a una investigación por lavado de activos, y otros delitos.

Desde Barcelona SC no se ha emitido ningún comunicado sobre esta situación y se espera que en las próximas horas el club oficialice a su nuevo presidente, Miguel Montalvo. El directivo asume nuevamente como subrogante ante la salida de Antonio Álvarez.

A nivel deportivo Barcelona SC tampoco marcha bien. (Foto: GettyImages)

Este escándalo sería la gota que “derrame el vaso”, puesto que, los hinchas en redes sociales vienen pidiendo de manera constante elecciones en el ‘Ídolo’ para este curso. Lo más probable es que esto se concrete con el nuevo presidente al mando.

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El periodo de Antonio Álvarez en Barcelona SC

Antonio Álvarez, tras una larga polémica, fue electo como presidente de Barcelona SC para el periodo 2024/2028, por lo cual, aún quedan dos temporadas de ese ciclo que deberán ser cubiertas por la nueva directiva que se posicione o la que gane si hay elecciones.

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