El arquero venezolano es figura de Barcelona SC, pero ahora revelan que se marcharía a otro equipo.

José Contreras es uno de los mejores jugadores de Barcelona SC en toda esta muy mala temporada para los amarillos. El portero venezolano estuvo destacando en todo el año con el ‘Ídolo’, pero ahora revelan cuál sería su nuevo equipo.

Ya César Farías había revelado que José Contreras era fuerte opción para marcharse a un equipo de Brasil. El arquero venezolano no jugó en el regreso de la LigaPro, y ahora mismo se estarían ultimando detalles sobre lo que sería su salida del equipo.

Según se revelación de Radio Diblu, el Internacional de Brasil sería el principal equipo interesado en contratar a José Contreras. El arquero de Barcelona SC incluso podría no jugar el Clásico del Astillero de este fin de semana contra Emelec.

El portero tiene apenas 6 meses de contrato con los amarillos y en medio de las irregularidades deportivas y administrativas que vive el club, lo más probable es que se marche. Ya desde la Copa Libertadores, el jugador viene llamando la atención de varios.

Contreras se marcharía de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Contreras fue el principal responsable de que, por ejemplo, Barcelona SC lograra meterse a los grupos de esta Copa Libertadores, tras una gran fase previa. El portero destacó en los encuentros contra Argentinos Juniors y también vs Botafogo.

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Los números de José Contreras en Barcelona SC

En esta temporada, José Contreras jugó con Barcelona SC un total de 26 partidos entre todas las competencias. Recibiendo 25 goles y dejando su arco en 0 en un total de 9 partidos. Su contrato caduca de manera oficial el próximo 31 de diciembre.

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