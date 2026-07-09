Barcelona se movió y cerró a delantero que jugó el Mundial 2026

Barcelona sigue trabajando en silencio para sumar nuevos refuerzos, ahora vieron en el Mundial 2026 una oportunidad de fichaje. Los amarillos tendrían lista la contratación de un nuevo delantero.
Según KCH Radio, Tomás Rodríguez, delantero de la selección de Panamá, es nuevo jugador de Barcelona para el 2026. El panameño es compañero de Fajardo de la U. Católica.
Tomás Rodríguez sería uno de los nuevos refuerzos extranjeros del club, los amarillos solo pueden cambiar dos foráneos y uno sería Rodríguez. El otro cupo iría al puesto de volante creativo.
Ignacio Malcorra también llegaría al equipo para el 2026, aunque todo dependerá también de las salidas. Independientemente de los fichajes, Villalba, Martínez y Nuñez podrían salir.
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026
Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.
Tomás Rodríguez vs. Inglaterra. Foto: Getty.
En resumen
- Barcelona SC sacudió el mercado de fichajes de la LigaPro al cerrar la contratación de un experimentado delantero que viene de disputar el Mundial 2026.
- La directiva del conjunto torero se movió con total rapidez para asegurar el fichaje del atacante, buscando potenciar el bloque ofensivo de cara a la segunda etapa del campeonato de Ecuador.
- La incorporación de un futbolista con el roce y la vitrina reciente de la cita ecuménica genera una inmensa expectativa e ilusión en la afición amarilla para pelear por la corona local.