La Selección de Ecuador suma un nuevo candidato para DT y esta vez si es un entrenador de renombre internacional.

La Selección de Ecuador sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Sebastián Beccacece, mientras tanto siguen apareciendo nombres. Ahora sí ponen a un DT de renombre en planes de la ‘Tri’ para las fechas de septiembre.

Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis de España, es uno de los nuevos candidatos a ser DT de Ecuador. La información la dio el periodista Vito Muñoz.

Pellegrini tendría también la oferta de la Selección de Chile, quién en temas económicos podría pagarle más que Ecuador. En el Btetis cobra 6 millones de euros al año.

La decisión del ex DT de Real Madrid, Manchester City, Liga de Quito de salir del Betis por Ecuador o Chile sería netamente deportiva, ya que ninguna selección CONMEBOL podría igualarle el salario.

Arrancó dirigiendo en su país dónde fue campeón de la Copa Chile con Universidad Católica, en su primera experiencia internacional fue campeón nacional con Liga de Quito, gesta que repitió en Argentina con San Lorenzo y River Plate. En Europa fue semifinalista de la Champions con el Villarreal y campeón con el Manchester City y el Real Betis. En su actual club es ídolo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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Manuel Pellegrini campeón de la Premier League. Foto: Getty.

En resumen