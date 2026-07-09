Los hinchas de Ecuador piden a este DT que estuvo en el Mundial 2026 para llegar a 'La Tri'.

Los hinchas de la Selección de Ecuador ya vuelven a proponer un nuevo nombre para DT de Ecuador tras la salida de Beccacece. ‘La Tri’ se quedó sin DT después de que el estratega argentino terminara su contrato y no pudiera cumplir el objetivo en la Copa del Mundo.

En redes sociales se ha vuelto tendencia el nombre Zlatko Dalic, el ex entrenador de Croacia. El estratega renunció a su cargo tras un largo ciclo con el club europeo, donde estuvo muy cerca de ganar el Mundial, pero al final terminó con una medalla de plata y bronce.

Los hinchas consideran que Dalic sería el ideal para dar ese “salto de calidad” que se viene pidiendo en la Selección de Ecuador, sobre todo por lo que hizo ya con la Selección de Croacia, al cual llevo a una final del mundo y también a ganar el tercer puesto.

Otra selección sudamericana que está muy interesada en Dalic es la de Colombia, pero con esta Federación incluso ya se estarían entablando negociaciones. No obstante, aún no hay nada firme para el ex DT croata en esta parte del mundo apuntando al Mundial 2030.

Comentarios de hinchas ecuatorianos pidiendo a Dalic. (Captura de pantalla)

Comentarios de hinchas ecuatorianos pidiendo a Dalic. (Captura de pantalla)

Publicidad

Las próximas semanas serán determinantes para que la Selección de Ecuador pueda definir a su nuevo entrenador; son varios los nombres de nivel que vienen sonando. La FEF tomaría esta decisión en las siguientes semanas, teniendo en cuenta que en septiembre hay fecha FIFA.

Todos los entrenadores que suenan para Ecuador

Sin tener todavía un nuevo entrenador, los candidatos para llegar a la Selección de Ecuador no faltan. Algunos de los nombres que vienen sonando en las últimas semanas son:

Marcelo Gallardo

Álex Aguinaga

Reinaldo Rueda

Miguel Ángel Ramírez

y ahora Zlatko Dalic

Publicidad

Encuesta¿Qué tipo de DT debe contratar ecuador? ¿Qué tipo de DT debe contratar ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: