El fútbol ecuatoriano tendrá de regreso a uno de sus históricos entrenadores y es que Sixto Vizuete firmó con uno de los campeones de LigaPro para este 2026. Dejó el Club Patrón Mejía de Quito para dirigir a un equipo que sabe lo que es ser campeón nacional.

Según el portal Mr.Off, Sixto Vizuete es nuevo entrenador del Olmedo de Riobamba de la Segunda Categoría. El DT será el encargado de intentar llevar de regreso al campeón ecuatoriano 2000 a la Serie B.

Desde que dejó el Imbabura SC en 2016, Vizuete solo ha sido entrenador de equipos de Segunda Categoría como el Ampetra y Deportivo Quito. En el exterior tuvo un breve paso por la Selección de Bolivia sub 20.

Durante siete años estuvo al frente de la Selección de Ecuador, desde las juveniles hasta la mayor en las Eliminatorias para el Mundial 2010. Otros equipos de primera que lo tuvieron fueron El Nacional y Mushuc Runa.

Los títulos en la carrera de Sixto Vizuete

Vizuete le dio a la Selección de Ecuador dos títulos, los Panamericanos con el primer equipo y el Torneo Fútbol L’ Acudía en España con la sub 20. Olmedo descendió en el 2021 de la Serie A y desde ahí sufrió otra pérdida de categoría.

Sixto Vizuete – Foto: El Universo.

