¿Hubo chispas? Así fue el encuentro del presidente de Emelec y el presidente de Católica

Tras varios días de polémicas entre Emelec y Católica, ahora los dos presidentes de los clubes se volvieron a encontrar. El encuentro por la primera fecha fue suspendido por la LigaPro, y en medio de rumores por demandas y pedido de puntos, los directivos se vieron a las caras.

A diferencia de lo que muchos esperaban, por el ambiente hostil generado, tanto Pablo Ortiz (presidente de Católica) como José David Jiménez (presidente de Emelec) se saludaron cordialmente. Sin embargo, no intercambiaron muchas palabras solo fueron cortes el uno con el otro.

Pablo Ortiz y Universidad Católica venían mostrando una importante molestia con LigaPro y Emelec, y aunque el saludo se dio, esto no quita que el directivo y el club sigan molestos. Se han enviado cartas a CONMEBOL reclamando por lo sucedido en la primera fecha.

Por otro lado, desde Emelec no volvieron a tocar el tema y de manera oficial no se ha emitido ningún comunicado. El club azul estaría esperando cuando se reprograma su partido ante la Católica para jugarlo. El ‘Bombillo’ y la ‘Chatoleí’ no han debutado.

Tweet placeholder

Ambos clubes son candidatos a “pelear” por la LigaPro en esta temporada, al tener dos plantillas muy completas y competitivas. A diferencia de lo esperado, Emelec se armó muy bien con su nueva directiva y reforzó varias posiciones de la cancha y hasta cambió de DT.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se jugaría el partido entre Católica y Emelec?

ver también El detalle oculto en la nueva camiseta de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Se espera que la LigaPro confirme en la siguiente semana cuándo se terminará jugando el Universidad Católica contra Emelec. Al ya estar programas las 3 primeras fechas, no se puede anunciar un nuevo partido en medio, de ahí que, todavía no llegue la nueva confirmación.

Encuesta¿Quién crees que fue el 'ganador' con esta suspensión? ¿Quién crees que fue el 'ganador' con esta suspensión? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

José David Jiménez y Pablo Ortiz se saludaron tras la suspensión del partido inicial.

y se saludaron tras la suspensión del partido inicial. Universidad Católica envió cartas de reclamo a CONMEBOL por el conflicto con Emelec .

envió cartas de reclamo a por el conflicto con . LigaPro confirmará la próxima semana la fecha de reprogramación para el debut de ambos.

Publicidad