¿Hubo chispas? Así fue el encuentro del presidente de Emelec y el presidente de Católica

Los presidentes se volvieron a ver después de todos los rumores y comunicados tras el partido suspendido.

Por Jose Cedeño Mendoza

Tras varios días de polémicas entre Emelec y Católica, ahora los dos presidentes de los clubes se volvieron a encontrar. El encuentro por la primera fecha fue suspendido por la LigaPro, y en medio de rumores por demandas y pedido de puntos, los directivos se vieron a las caras.

A diferencia de lo que muchos esperaban, por el ambiente hostil generado, tanto Pablo Ortiz (presidente de Católica) como José David Jiménez (presidente de Emelec) se saludaron cordialmente. Sin embargo, no intercambiaron muchas palabras solo fueron cortes el uno con el otro.

Pablo Ortiz y Universidad Católica venían mostrando una importante molestia con LigaPro y Emelec, y aunque el saludo se dio, esto no quita que el directivo y el club sigan molestos. Se han enviado cartas a CONMEBOL reclamando por lo sucedido en la primera fecha.

Por otro lado, desde Emelec no volvieron a tocar el tema y de manera oficial no se ha emitido ningún comunicado. El club azul estaría esperando cuando se reprograma su partido ante la Católica para jugarlo. El ‘Bombillo’ y la ‘Chatoleí’ no han debutado.

Ambos clubes son candidatos a “pelear” por la LigaPro en esta temporada, al tener dos plantillas muy completas y competitivas. A diferencia de lo esperado, Emelec se armó muy bien con su nueva directiva y reforzó varias posiciones de la cancha y hasta cambió de DT.

¿Cuándo se jugaría el partido entre Católica y Emelec?

Se espera que la LigaPro confirme en la siguiente semana cuándo se terminará jugando el Universidad Católica contra Emelec. Al ya estar programas las 3 primeras fechas, no se puede anunciar un nuevo partido en medio, de ahí que, todavía no llegue la nueva confirmación.

En síntesis:

  • José David Jiménez y Pablo Ortiz se saludaron tras la suspensión del partido inicial.
  • Universidad Católica envió cartas de reclamo a CONMEBOL por el conflicto con Emelec.
  • LigaPro confirmará la próxima semana la fecha de reprogramación para el debut de ambos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
