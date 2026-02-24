Fue figura de Barcelona y el sorpresivo equipo dónde jugará Ely Esterilla

Hace no tantos años, uno de los jugadores de Barcelona que más daban de qué hablar era Ely Esterilla. El veloz extremo ecuatoriano dejó el equipo amarillo en el 2020 y para este año jugará en sorpresivo equipo.

Ely Esterilla cumplirá su segunda temporada en el Deportivo Quevedo de la Segunda Categoría. El extremo de 33 años jugó por última vez en primera división en el 2022.

En julio 2025 llegó Esterilla al Deportivo Quevedo tras no ser renovado por el Cuniburo, hoy convertido en Vinotinto FC de la LigaPro Serie B. No es el primer jugador campeón de LigaPro que hoy está en Segunda Categorí.

Esterilla será campeón del también ex campeón, Vinicio Angulo, en el Deportivo Quevedo. Otros nombres en Segunda Categoría son MichaelArroyo, Holger Matamoros entre otros.

Estuvo siete años en Barcelona y luego tuvo fugaces pases por Deportivo Cuenca, Olmedo y 9 de Octubre. En el exterior solo jugó un año en el Santos Laguna de México, sin protagonismo.

Los títulos de Ely Esterilla en el fútbol ecuatoriano

Esterilla ganó dos títulos de LigaPro con Barcelona, fue campeón liguero en Santos Laguna y ganador de la Segunda Categoría provincial de Guayas con Rocafuerte.

Ely Esterilla 2016.

