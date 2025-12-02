Los clubes de LigaPro van por nuevos refuerzos de cara a la siguiente temporada y uno de los elegidos es el volante Lorenzo Faravelli. Dos grandes de Ecuador quieren el regreso del uruguayo para el 2026.

Tanto Liga de Quito como Barcelona SC quieren un volante creativo y quieren aprovechar el momento irregular del ex Independiente del Valle para sacarlo de Cruz Azul. En los últimos meses ha recibido un poco de críticas de parte de los hinchas del club.

Faravelli fue perdiendo protagonismo en Cruz Azul en comparación a cuándo llegó. El volante alzó la Copa de Campeones de la CONCACAF a inicios de año en su único título con la ‘Máquina’.

En los tres años que estuvo en Ecuador ganó 5 títulos, entre los que destacan la Copa Sudamericana, la LigaPro y la Recopa Sudamericana entre otros. Su venta dejó cerca de 2 millones a Independiente del Valle.

El regreso de Faravelli tendrá que requerir un esfuerzo de parte del jugador para bajar su salario. En México cobra cerca de los 3 millones de dólares al año, impagable para el torneo local.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Lorenzo Faravelli – Independiente del Valle

En resumen

Liga de Quito y Barcelona SC buscan el regreso del volante creativo Lorenzo Faravelli para 2026.

Faravelli ha perdido protagonismo en Cruz Azul, club con el que ganó la Copa de Campeones de CONCACAF.

El volante uruguayo cobra cerca de 3 millones de dólares al año en México, cifra impagable en Ecuador.

