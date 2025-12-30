Sonó para Boca Juniors y ahora llegaría a Técnico Universitario

El mercado de pases 2026 podría tener una sorpresa en Técnico Universitario, y es que en horas recientes ponen a un histórico de Boca Juniors como nuevo entrenador de Técnico Universitario.

Según el periodista Carlos Andrés Muñoz, Carlos Navarro Montoya es una de las opciones a dirigir el ‘Rodillo Rojo’ para esta temporada. El propio ‘Mono’ confirmó el ofrecimiento en radio ABC Deportes.

Navarro Montoya, arquero retirado campeón varias veces en Boca Juniors, estuvo cerca de regresar al Xeneize según rumores de Argentina. Fue una de las alternativas a ser el manager de Boca cuando se desintegró el Consejo de Fútbol.

El ex arquero contó que nunca hubo una oferta formal y que optaba por seguir su carrera como entrenador. Como DT tendría su primera experiencia en primera división.

El club se salvaría del descenso tras la pérdida de categoría administrativa de parte de El Nacional. El club cerró el año con el preparador físico como entrenador para salvar la categoría.

Los clubes en la carrera de Navarro Montoya como entrenador

Chacarita y Ramón Santamarina de la tercera división de Argentina y Guadalajara de la cuarta categoría de España han sido las experiencias como DT de Navarro Montoya.

