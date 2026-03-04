Deportivo Cuenca vs Libertad HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana?

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana Deportivo Cuenca contra Libertad. Ambos equipos ecuatorianos definen al primer equipo de la LigaPro que clasifique a los grupos del torneo, en un partido que promete ser muy peleado.

¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana entre Deportivo Cuenca vs Libertad?

El partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Cuenca y Libertad comenzará desde las 21H30 (EC). El encuentro será transmitido por DSports y se juega en el estadio de Deportivo Cuenca. Pese al horario se espera un estadio lleno para este encuentro.

Ambos equipos vienen pasando un importante momento en la LigaPro, pero el momento anímico está del lado del Cuenca, que en la anterior fecha del fútbol ecuatoriano pudo vencer a Barcelona SC. Ambos clubes tienen como objetivo entrar a Sudamericana.

Si empatan ¿Hay penales?

En caso de empate en los 90 minutos, ambos equipos definirán al clasificado en la Copa Sudamericana desde el punto penal. Libertad viene de empatar su último partido ante Leones del Norte, equipo que debuta en esta temporada en Ecuador.

ver también Martín Anselmi “subestima” a Barcelona SC con estas palabras, tras el empate en Copa Libertadores

Los miles que se juegan Deportivo Cuenca y Libertad por la Copa Sudamericana

El equipo que avance a los grupos de la Copa Sudamericana se ganará un premio económico de 900 mil dólares, que son 300 mil dólares por cada partido. Para clubes como Deportivo Cuenca y Libertad, de economías limitadas, es un premio económico muy importante.

Publicidad

Publicidad