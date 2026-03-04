Martin Anselmi fue noticia en la previa del partido entre Barcelona SC y Botafogo por su apodo para los amarillos. El DT tuvo un partido aparte y especial contra el ‘Ídolo’ y cuando su equipo alcanzó el empate celebró muy efusivo el gol. En rueda de prensa también “subestimó” a los amarillos.

Cuando le dijeron a Anselmi que su equipo fue dominado, al menos durante el primer tiempo, el entrenador fue muy concreto y reveló que en ningún momento se sintió superado. “No me vi superado ampliamente. Su gol vino de un error no forzado, pero sí había cosas que no me gustaban”, empezó el DT.

No obstante, en el Mundo Barcelona SC molesta que el técnico afirmó que su equipo mereció la victoria: “Pudimos emparejar el partido en el segundo tiempo y se vio que merecimos la victoria“, comentó el DT. Botafogo alcanzó el empate en el segundo tiempo y dominó al ‘Ídolo’.

Ahora a Barcelona SC le queda un partido clave en Brasil para conseguir la clasificación. Los amarillos deben ir a la cancha de Botafogo y ganar en los 90 minutos o empatar para luego buscar el pase en penales, como lo hizo ante Argentinos Juniors.

Anselmi es un “rival” complicado para Barcelona SC, que desde que es DT profesional y pasó por Ecuador los amarillos no le han ganado en ya 4 encuentros. El estratega también se está “jugando el puesto” en esta llave de Copa Libertadores.

¿Cuándo jugará Barcelona SC contra Botafogo?

La vuelta entre Botafogo y Barcelona SC se jugará el próximo 10 de marzo de 2026. El partido en Brasil desde las 19H30 (EC) y el encuentro se podrá ver por diferentes plataformas como ESPN, YouTube y también Disney+.

El contrato de Martín Anselmi con Botafogo

Martín Anselmi tiene contrato con Botafogo hasta finales de 2027. No obstante, el entrenador viene siendo cuestionado por sus últimos rendimientos y ya incluso se advirtió de un despido. En Brasil son muy contundentes con este tipo de situaciones con los entrenadores.

