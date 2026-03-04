Barcelona SC no podrá contar con César Farías en el partido de vuelta contra Botafogo por la fase 3 de la Copa Libertadores, sin embargo la expulsión podría costarle mucho más. Según antecedentes y reportes de prensa, el DT podría estar fuera varios partidos.

El árbitro Wilmar Roldán habría colocado comportamiento violento de parte de Farías en su informe, lo que le significaría al menos 2 partidos, con la posibilidad de que sean hasta cinco.

El árbitro colombiano consideró que el empujón a Alexander Barboza fue agresión y lo expulsó, esto mientras también el entrenador venezolano reclamó repetidamente al árbitro por decisiones cuestionables.

De esta forma, en caso de que Barcelona clasifique a fase de grupos, los tres primeros encuentros los podría enfrentar sin su entrenador, mientras que en caso que vaya a Copa Sudamericana, sería el mismo escenario en donde no estará el banquillo, ambos torneos los ves por Disney+

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

