Liga de Quito va por la vuelta de dos campeones de la Sudamericana 2023

Liga de Quito sigue buscando refuerzos y dos de los apuntados ya fueron campeones con los 'albos' hace pocas temporadas.

Liga de Quito trabaja en sus esperados fichajes para el segundo semestre de LigaPro y revelaron dos de los apuntados. Los ‘albos’ estarían pensando en la vuelta de dos de los recientes campeones del club.

Jhojan Julio y Ezequiel Piovi son dos de los anhelos que quiere la directiva para los octavos de Libertadores. Ambos son muy queridos por afición y club y están abiertos a volver, sin embargo el momento juega en contra.

Julio está abierto a volver a Ecuador pero su salario lo hace casi imposible, en México está ganando cerca de 70 mil dólares mensuales, cifra impagable. Xolos no lo tiene en planes y Barcelona SC también lo sondeó.

En el caso de Piovi, al tener contrato vigente es necesaria la aprobación de Estudiantes de La Plata. El propio volante argentino contó que en estos momentos el ‘Pincha’ no quiere la salida de Piovi.

Además su salida costaría cerca de 2 millones de dólares, justamente Liga de Quito lo vendió a Estudiantes de La Plata en el 2025 por cerca del doble de esa cifra.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Ezequiel Piovi lleva cuatro trofeos con Estudiantes de La Plata.

En resumen