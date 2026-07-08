Independiente Juniors vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador?

Liga de Quito juega en la Copa Ecuador y estos son los canales para ver el encuentro.

Este miércoles 8 de julio de 2026 Liga de Quito debuta en la Copa Ecuador y busca un nuevo campeonato en el fútbol ecuatoriano. El ‘Rey de Copas’ sabe que la LigaPro ya está muy distante, pero este torneo aparece en la ventana como una importante oportunidad.

¿Qué canal pasa el partido de Independiente Juniors vs Liga de Quito?

Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle, recibe a Liga de Quito en esta jornada de la Copa Ecuador y estos son los canales para ver el encuentro:

DSports

Teleamazonas

¿A qué hora comienza el Independiente Juniors vs Liga de Quito?

El partido entre Independiente Juniors y Liga de Quito por los 16avos del Mundial 2026 comenzará desde las 20H00 (EC). En caso de un empate en los 90 minutos, el encuentro se deberá definir desde el punto penal.

Liga visita a IDV Juniors en esta Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

Independiente Juniors ya eliminó a Barcelona SC en la Copa Ecuador

La filial de Independiente del Valle ya hizo historia en esta Copa Ecuador, cuando en 2024 pudo eliminar a Barcelona SC. Ahora van nuevamente por una gran hazaña y eliminar a un campeón de este torneo como Liga de Quito, que viene también de ser subcampeón.

Publicidad

Encuesta¿Qué equipo gana? ¿Qué equipo gana? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: