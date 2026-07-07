¿Quién es el árbitro del partido de Suiza vs Colombia por los 8vos del Mundial 2026?

La FIFA ya designó de manera oficial el árbitro que pitará el partido de Suiza contra Colombia en los 8vos del Mundial 2026.

Este martes 7 de julio de 2026 se juegan el último cupo a los cuartos de final del Mundial 2026 la Selección de Suiza contra la Selección de Colombia. La FIFA ya confirmó quien será su árbitro y hay una leve ventaja por el idioma para la selección cafetera.

¿Quién es el árbitro de Suiza vs Colombia?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido de Suiza vs Colombia por los 8vos del Mundial 2026 es el salvadoreño Iván Arcides Barton. El popular árbitro recibió su escarapela FIFA desde 2018, por lo cual, es un árbitro con importante experiencia a nivel internacional.

Iván Barton viene pitando varios torneos internacionales en la CONCACAF y este es su segundo Mundial de fútbol. El central también ha sido “convocado” para pitar diferentes encuentros de la Liga de Arabia Saudita y eso lo avala para partidos de alto nivel.

Iván Barton pita su segundo Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Barton también está pitando su tercer partido en el Mundial 2026, el central es muy recordado por su estreno en el Turquía vs Paraguay donde expulsó a Miguel Almirón tras revisar en el VAR que el 10 paraguayo se tapó la boca para hablar con un rival.

¿A qué hora juegan Suiza vs Colombia?

El partido de Suiza vs Colombia comenzará desde las 15H00 de este martes, 7 de julio de 2026. Con este encuentro se define el rival que tendrá la Selección Argentina en los 4tos de final.

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