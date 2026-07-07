Partidos de mañana, miércoles 8 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no se juega?

Desde que se inició la Copa del Mundo el 11 de junio pasado, la de este miércoles será la primera jornada en la que no habrá competencia.

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio pasado y después de 27 jornadas consecutivas de fútbol sin parar, este miércoles 8 será un día de descanso. Así lo había establecido la FIFA cuando armó el calendario para que quedara un día libre antes entre el final de los octavos de final y el inicio de los cuartos de final.

Por ese motivo, hoy no se disputará ningún partido. Habrá abstinencia de fútbol por unas horas nomás, ya que a partir del jueves 9 dará comienzo la fase que definirá qué cuatro selecciones se meterán en las semifinales.

Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11, para que luego otra vez haya descanso: no tendremos partidos del Mundial hasta el martes 14, cuando sea el turno de que se juegue la primera de las semifinales.

Partidos del miércoles de julio: estadios y horarios

Para esta jornada no hay partidos programados del Mundial 2026, ya que el torneo entra en un día de descanso oficial.

Agenda completa de los cuartos de final

Jueves 9 de julio: Francia vs. Marruecos

Viernes 10 de julio: España / Portugal vs Estados Unidos / Bélgica

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio: Argentina o Egipto vs Colombia o Suiza

Así está el cuadro completo del Mundial 2026