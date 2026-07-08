¡Efecto Mundial! Los millones que Pumas pediría para vender a Pedro Vite

Pedro Vite tuvo un espectacular Mundial y ahora se confirma los millones por los cuales sería vendido.

Pedro Vite fue de lo mejor de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y ahora el jugador ecuatoriano podría finalmente dar el gran salto a otro equipo. Ahora se confirmó también en cuántos millones lo ha cotizado Pumas para una posible transferencia.

De acuerdo a la información de Soy Fútbol, Pumas estaría dispuesto a vender a Pedro Vite por una oferta superior a los 10 millones de dólares. El ecuatoriano se metió en planes de equipos como Manchester United, Aston Villa y también otros clubes.

Pedro Vite está lejos de convertirse en uno de los fichajes más caros del fútbol ecuatoriano, pero el volante por fin podría dar un gran movimiento en su carrera, ya que viene siendo uno de los mejores futbolistas de toda la Selección de Ecuador en estos años.

Durante el Mundial 2026, Vite también fue el apoyo que necesitaba Moisés Caicedo y en ocasiones incluso llegó a superar al volante del Chelsea. El volante tendría la oportunidad de salir de Pumas, porque el club también quiere escuchar ofertas para venderlo.

Vite destacó en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Vite tiene un largo contrato con Pumas, puesto que, el ecuatoriano firmó hasta mediados de 2029. El futbolista decidió mudarse a jugar en México en un movimiento muy cuestionable, puesto que, ya en ese momento lo querían en Europa para que deje la MLS.

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El valor de mercado de Pedro Vite

Ahora mismo, el valor de mercado de Pedro Vite es de 6 millones de euros. El jugador ecuatoriano ha ido creciendo en este rubro y por eso Pumas lo pone en 10 millones. Una cifra, para lo que hizo en el Mundial, hasta barata y que por eso mueve a otros equipos.

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