¡A sus 39 años! El equipo de LigaPro que va por el fichaje de Michael Arroyo

El volante ecuatoriano podría llegar a un equipo histórico de la LigaPro, en un movimiento sorpresivo.

Michael Arroyo todavía no se ha retirado de manera oficial en el fútbol ecuatoriano y ahora mismo el volante podría tener una nueva oferta para seguir su carrera. Un histórico equipo de la LigaPro estaría muy interesado en su fichaje para este segundo semestre.

Según la información que reveló Mercado Fútbol el equipo que estaría muy interesado en fichar a Michael Arroyo es Liga de Portoviejo. El equipo manabita la pasa mal en la LigaPro Serie B y nuevamente quiere recurrir a experimentados para sacar adelante al equipo.

En los últimos años, Liga de Portoviejo justamente se ha caracterizado por fichar a diferentes jugadores que ya vivieron sus mejores años, pero que aún pueden aportar algo. El club volvió a la Serie B en este 2026, tras varios años jugando en el ascenso.

Michael Arroyo pasó los últimos años jugando en el Ascenso Nacional (tercera categoría) y aún se mantiene vigente. Es más hace pocas semanas el jugador sonó como un posible refuerzo para Emelec, en un movimiento que no dejaba de impactar.

Michael Arroyo fue hasta convocado por la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las próximas semanas se confirme si Arroyo vuelve a jugar en la LigaPro, o sigue en el ascenso nacional. A sus 39 años el futbolista tiene la gran chance de incluso jugar en la Copa Ecuador ante Barcelona SC, donde está clasificado Liga de Portoviejo.

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Los títulos de Michael Arroyo en toda su carrera

Michael Arroyo estuvo varios años jugando en el extranjero y eso le permitió ganar diferentes campeonatos y también a nivel local se coronó en varias ocasiones. El volante ha ganado títulos como:

1 Copa Libertadores

2 Champions de Concacaf

1 campeonato apertura en México

3 campeonatos ecuatorianos

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En síntesis:

El club Liga de Portoviejo busca fichar al volante Michael Arroyo para la Serie B.

busca fichar al volante Michael Arroyo para la Serie B. El futbolista Michael Arroyo registra un palmarés histórico con una Copa Libertadores conquistada.

registra un palmarés histórico con una Copa Libertadores conquistada. El equipo Liga de Portoviejo jugará la Copa Ecuador en esta temporada 2026.