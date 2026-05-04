Piero Hincapié está teniendo una gran temporada con Arsenal, en su primer año en la Premier League en Londres. El central ecuatoriano viene destacando por la banda izquierda, sin embargo, en este último partido volvió Riccardo Calafiori y ahora los hinchas piden la salida del ecuatoriano.

Para sorpresa de todos en redes sociales, varios aficionados del Arsenal comenzaron a pedir la suplencia de Piero Hincapié. Esto tras la gran presentación de Riccardo Calafiori en el partido de la Premier League ante Fulham. El principal motivo de esta decisión es el juego ofensivo.

A muchos hinchas les viene gustando como Calafiori aporta más variantes ofensivas a los ‘Gunners’ que lo que hace Piero Hincapié. No obstante, el ecuatoriano supera al jugador italiano en su proyección defensiva, donde es más “confiable”.

Ahora el ‘Tano’ ya está listo para este cierre de temporada, mientras que Hincapié también ya volvió de su lesión. Después de varios meses, Arteta al fin tendrá a los dos jugadores para su banda izquierda y dos importantes alternativas para conseguir los objetivos deseados.

This is what Piero Hincapie doesn't dopic.twitter.com/TWv136ukDy — Triple M (@Tripple____M) May 4, 2026

Ahora a Arsenal se le viene un partido clave en la Champions League, que tiene empatado 1 a 1 en el global, y necesita encontrar el resultado en la vuelta que lo vuelva a depositar en el encuentro cumbre de Europa, 20 años después de su última final en 2006.

Publicidad

Así ve Arteta a Piero Hincapié y Calafiori

Arteta también se hizo eco de esta importante “rivalidad” en la banda izquierda. “Son muy diferentes. Raramente hemos tenido a ambos disponibles al mismo tiempo durante largos períodos, por lo que estamos más restringidos en términos del oponente y la conexión que vamos a generar a lo largo del partido o con los compañeros de equipo disponibles para elegir”, comentó el entrenador.

¿A qué hora juegan Arsenal contra Atlético de Madrid por las semifinales de Champions League?

El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid se podrá ver desde las 14H00 (EC) de este martes, 5 de mayo de 2026. El encuentro estará en la pantalla de ESPN y en los planes de Disney+.

Encuesta¿Para ti quién debe ser titular en Arsenal? ¿Para ti quién debe ser titular en Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Piero Hincapié disputa su primera temporada en Londres como defensor del Arsenal inglés.

disputa su primera temporada en Londres como defensor del inglés. El entrenador Mikel Arteta ya dispone de Hincapié y Calafiori tras recuperarse de sus lesiones.

ya dispone de y Calafiori tras recuperarse de sus lesiones. Arsenal enfrentará al Atlético de Madrid este martes 5 de mayo de 2026 por Champions League.