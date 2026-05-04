Barcelona SC no pudo con el Manta en el partido de la LigaPro del pasado fin de semana. El equipo amarillo volvió a desaprovechar una oportunidad de recortar puntos y acabó empatando con el último de la tabla de posiciones. Esto obliga a varios cambios para César Farías.

Según la información de Juan Francisco Rueda en De Una, César Farías “castigará” a Jandry Gómez. El juvenil entró de cambio en el partido contra Manta y fue señalado por cometer un insólito error en el penal del equipo ‘Atunero’, donde le hizo falta al delantero.

Ahora César Farías impondría esta “sanción” al jugador y lo dejaría fuera del equipo inicial para el partido contra Boca. Gómez podría sumar minutos desde el cambio, pero el error le saldría caro. El extremo ya es muy cuestionado por los hinchas.

Ante Boca Juniors, Barcelona SC también se está jugando la gran posibilidad de no quedar eliminado de una vez de la Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ ha perdido los 3 primeros partidos, y necesita una segunda vuelta casi milagrosa para meterse a octavos.

Jandry Gómez perdería su puesto en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Ya en esta temporada las críticas vienen siendo muy grandes para Gómez. El extremo no ha podido dar ese paso adelante en su carrera y empezar a destacar como se espera. Es muy irregular su rendimiento, entre buenos y malos partidos en LigaPro y Copa Libertadores.

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Los números de Jandry Gómez en Barcelona SC

En lo que va de temporada, Jandry Gómez ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias con los amarillos. El delantero ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha más de 500′ minutos. Su valor de mercado de 400 mil dólares.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra Boca Juniors y qué canal pasa el partido?

Barcelona SC enfrentará a Boca Juniors desde las 19H00 de este martes, 5 de mayo de 2026. El partido se podrá ver por la señal de ESPN y también el plan premium de Disney+.

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En síntesis:

El entrenador César Farías dejará fuera del equipo titular a Jandry Gómez ante Boca Juniors.

dejará fuera del equipo titular a ante Boca Juniors. Barcelona SC jugará contra Boca este martes 5 de mayo de 2026 a las 19H00.

jugará contra Boca este martes a las 19H00. El extremo Jandry Gómez registra 11 partidos jugados, 2 goles y 1 asistencia esta temporada.