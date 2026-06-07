Sorpresa: Leonai Souza podría regresar a la LigaPro

El volante brasileño Leonai Souza podría ser una de las sorpresas de uno de los grandes de LigaPro para el segundo semestre.

El mercado de fichajes de la LigaPro podría tener el sorpresivo regreso de Leonai Souza al fútbol ecuatoriano. El volante brasileño dejaría la Serie B de su país para regresar tras solo un semestre desde que se fue.

Con algo de sorpresa, dan a conocer que sería el propio Barcelona SC quiénes piensan en el regreso de Souza. El jugador se encuentra en el Nautico de la Serie B.

Souza fue uno de los jugadores descartados por César Farías a inicios de año, aunque el club ya no lo tenía en cuenta un semestre antes de la llegada del entrenador venezolano.

Barcelona podría darle salida a Matías Lugo y Tomás Martínez, así mismo Jean Montaño no ha sido una variante de peso por lo que Barcelona busca un nuevo volante central.

Leonai Souza fue de los mejores jugadores del fútbol uruguayo y cuando fichó por Barcelona repitió esa distinción en LigaPro, sin embargo su 2025 fue muy discreto.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Leonai Souza – Barcelona 2023.

En resumen