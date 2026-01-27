Leonai Souza dejará Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

Barcelona SC ya recibió el pedido de Leonai Souza de dejar el club para la próxima temporada, y rápidamente desde LigaPro lo contactaron al volante brasileño. Souza tiene también ofertas desde el extranjero para el próximo 2026 según reportan.

Según Radio Caravana, Orense SC es el nuevo interesado en el volante de Barcelona, los machaleños siguen sumando nombres de jerarquía y podrían ir por el brasileño. En Ecuador durante mucho tiempo estuvo en rumores de Liga de Quito por ok de Tiago Nunes pero parece que queda descartado.

En el exterior, fue ofrecido a Alianza Lima de Perú y el cuadro blanquiazul podría sacar a algunos jugadores por temas disciplinarios, lo que le abriría un espacio más para el brasileño.

Leonai Souza le extendió la solicitud a Barcelona de que lo venda, a lo que Antonio Álvarez respondió que el club será “respetuoso con lo pedido, además de querer jugadores que quieran estar”, complementó.

Souza llegó en el 2023 y fue figura en sus dos primeros años con el club, sin embargo en el 2025 Ismael Rescalvo lo relegó a la suplencia durante casi toda la temporada.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Milton Celiz, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

Leonai Souza – BSC

En resumen