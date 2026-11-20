Macará de Ambato está en negociaciones para comprar a una de sus figuras mientras denuncia que el entorno del jugador lo quiere llevar a otro club.

Macará confía en la renovación de sus figuras para la siguiente temporada, sin embargo desde su directiva denuncian que hay intención del entorno de uno de sus titulares de negociarlo como agente libre.

Miller Salazar, en charlas con el periodista Sebastián Núñez Alvarado, aclaró: “Haremos efectiva la opción de compra por Franco Posse, haremos llegar la documentación y el cheque certificado en la notaría séptima de la ciudad de Ambato para proceder a comprarle al jugador”

“Para hacer la opción de compra debemos depositar un dinero y si el jugador no acepta esa cantidad hay la opción de llevar el tema a los tribunales internacionales”, dijo sobre la vía legal que se plantean.

“Entre 4 empresarios compraron a Posse y Johan Wilson siente la presión de los otros 3 por este tema y ellos quieren venderlo como jugador libre, eso no me parece justo ni legal y por eso vamos a pelear”, denunció Salazar.

La respuesta del entorno de Franco Possé

“Termina contrato, la diferencia es que había un monto sobre una posible opción de compra si se ponían de acuerdo en los futuros salarios, y eso no ha ocurrido. Un jugador debe tener un contrato registrado, los derechos van de la mano de ese contrato, y eso no ha ocurrido aún”, empezó aclarando el agente en charlas con FB Radio.

Es difícil seguir por la campaña que ha hecho Franco. Es legítimo querer mejorar y ver si puede surgir una posibilidad que le seduzca más, siempre teniendo en cuenta que está contento en Macará. Lo que siempre va a primar es la voluntad del jugador”, dijo Wilson.

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