Liga de Quito ganó en su Noche Blanca y presentó a sus refuerzos en amistoso de preparación, aún así parece que su plantel está lejos de estar completo. Además de algunas salidas, hay dos jugadores más que podrían llegar al equipo de Tiago Nunes.
Según El Futbolero, Azarías Londoño y Ronaldo Soares Do Santos están encaminados para ser nuevos jugadores de Liga. La llegada del delantero panameño aumenta los rumores de una posible salida de Michael Estrada a Emelec.
El brasileño viene de jugar en el Rostov de Rusia, antes estuvo en el Bahía y Sao Caetano de su país. A sus 25 años podría dejar Europa para jugar en la primera de Ecuador
En 18 partidos pasados anotó apenas 2 goles en Rusia, aún asi Tiago Nunes lo pidió como refuerzo de Liga. Con la salida de Estrada, quedarán Deyverson y Medina como delanteros, aunque ambos son de características más de extremos y media punta.
Liga de Quito aún busca como prioridad a un lateral y carrilero izquierdo, el primero ante la falta de jugadores en esa posición y el segundo para reemplazar a Bryan Ramírez.
Los fichajes de Liga de Quito para el 2026
Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.
Ronaldo Soares – Rostov. Foto: FC Rostov.
En resumen
- Azarías Londoño y el brasileño Ronaldo Cezar Soares dos Santos (procedente del FC Rostov de Rusia) están en negociaciones para reforzar el ataque de Liga de Quito.
- El presidente de la institución, Isaac Álvarez, desmintió cualquier acuerdo para el traspaso de Michael Estrada a Emelec, ratificando su permanencia para la temporada 2026.
- Tras la salida de Bryan Ramírez al FC Cincinnati de la MLS, el club busca como prioridad un lateral y un carrilero por la banda izquierda.