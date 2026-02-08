Liga de Quito ganó en su Noche Blanca y presentó a sus refuerzos en amistoso de preparación, aún así parece que su plantel está lejos de estar completo. Además de algunas salidas, hay dos jugadores más que podrían llegar al equipo de Tiago Nunes.

Según El Futbolero, Azarías Londoño y Ronaldo Soares Do Santos están encaminados para ser nuevos jugadores de Liga. La llegada del delantero panameño aumenta los rumores de una posible salida de Michael Estrada a Emelec.

El brasileño viene de jugar en el Rostov de Rusia, antes estuvo en el Bahía y Sao Caetano de su país. A sus 25 años podría dejar Europa para jugar en la primera de Ecuador

En 18 partidos pasados anotó apenas 2 goles en Rusia, aún asi Tiago Nunes lo pidió como refuerzo de Liga. Con la salida de Estrada, quedarán Deyverson y Medina como delanteros, aunque ambos son de características más de extremos y media punta.

Liga de Quito aún busca como prioridad a un lateral y carrilero izquierdo, el primero ante la falta de jugadores en esa posición y el segundo para reemplazar a Bryan Ramírez.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

