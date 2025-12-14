Gonzalo Plata ha sido protagonista de rumores de salida de Flamengo durante varias semanas y ahora dan detalles de los clubes. Desde Alemania y Turquía enviaron ya ofertas por el ecuatoriano.

Según UOL Esporte de Brasil, el Hoffenheim de Alemania y el Fenerbahce de Turquía contactaron ya a Flamengo para un posible traspaso. El ecuatoriano no costará menos de 20 millones de dólares.

Viene siendo campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, así como clasificarse a la final de la Intercontinental por lo que vive uno de sus mejores momentos deportivos.

El ecuatoriano ya ha sido vinculado con otros equipos como el West Ham de Inglaterra y Villarreal de España, pero es la primera vez que se habla de una oferta formal.

Otros jugadores como Jorge Carrascal, Pedro, Giorgian de Arrascaeta, también suenan como posibles salidas, sin embargo Flamengo analizará movimientos solo después del Mundial 2026.

El tiempo de contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Sin duda la salida de Gonzalo Plata, en caso de darse, sería prematura ya que el ‘tricolor’ tiene contrato vigente hasta el 2029 y sin los episodios recientes no habría motivo para querer venderlo.

Gonzalo Plata – Flamengo

