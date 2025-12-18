Michael Hoyos se va de Independiente del Valle y ya tiene nuevo club

En Independiente del Valle empiezan a preparar el plantel para la siguiente temporada y ahora se conoce la salida de uno de sus referentes. Michael Hoyos no seguirá en el club y ya encontró nuevo equipo.

El argentino había dejado unas declaraciones que sonaron a despedida y ahora el portal Mr. Offsider da a conocer que Universitario de Deportes tiene todo listo para su contratación.

El reciente campeón ecuatoriano habría sido pedido por Javier Rabanal quién hasta hace poco era el DT del ‘Negriazul’. Se rumoraba también que Joaquín Papa no tenía en planes al argentino.

Fichó por Independiente del Valle en el 2023 y se va con una Recopa Sudamericana, una LigaPro y una Supercopa de Ecuador. A sus 34 años deja el fútbol ecuatoriano tras haber estado en Guayaquil City, Barcelona, Liga de Quito e IDV.

Este año jugó 43 partidos y anotó 19 goles, de los más recordados está su doblete en las semifinales de la Copa Sudamericana. Matías Fernández podría ser el siguiente en salir del club.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Michael Hoyos – Independiente del Valle.

