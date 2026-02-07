Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?

Barcelona y el Inter Miami se enfrentan en el Partido de la Historia y hay varios canales para ver al equipo de Messi.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?
¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?

Barcelona SC será la última parada del Inter Miami en su gira por Sudamérica, y el Partido de la Historia en Guayaquil será también posiblemente la última vez que veamos al astro Lionel Messi en el país.

El partido comenzará a las 19h00 en el estadio Monumental y la transmisión será exclusiva de El Canal del Fútbol y el partido debe ser contratado. Previo al partido habrá shows musicales y actividades para hinchas, socios y ganadores.

El evento forma parte de una gira del equipo en Sudamérica, dónde ya visitaron a Colombia y Perú. El saldo de estos dos amistosos para el Inter Miami es de una victoria contra Atlético Nacional y una derrota contra Alianza Lima.

Para los organizadores, el evento histórico generará más de 80 millones de dólares en el país entre hotelería, turismo, gastronomía y venta informal, así mismo habrá un impacto de 3000 puestos de trabajo generados por el partido.

Barcelona SC por su parte llega con una victoria y una derrota en sus primeros dos amistosos de pretemporada, ambos contra Guayaquil City de la misma LigaPro.

Fecha, hora y canal del partido de la historia Barcelona vs. Inter Miami

Sábado 7 de febrero, 19:00 (hora de Ecuador)​
Estadio Banco Pichincha, Guayaquil
​Transmiten: El Canal del Fútbol

Publicidad
Emelec va por ¡cuatro! jugadores de Barcelona para el 2026

ver también

Emelec va por ¡cuatro! jugadores de Barcelona para el 2026

En resumen

  • El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Barcelona SC hoy, 7 de febrero de 2026, a las 19h00 en el Estadio Monumental.
  • El Canal del Fútbol transmitirá el encuentro en exclusiva bajo la modalidad de suscripción (PPV).
  • El equipo estadounidense, dirigido por Javier Mascherano, llega con un saldo de una derrota (0-3 ante Alianza Lima) y una victoria (2-1 contra Atlético Nacional).
  • Se proyecta que el evento genere un impacto económico de 80 millones de dólares y cree más de 3,000 puestos de trabajo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Emelec va por ¡cuatro! jugadores de Barcelona para el 2026
Fútbol de Ecuador

Emelec va por ¡cuatro! jugadores de Barcelona para el 2026

Toda LigaPro impactada: Barcelona está cerca de fichar a histórico de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Toda LigaPro impactada: Barcelona está cerca de fichar a histórico de Liga de Quito

¡Vuelve la elegancia! Los dos equipos que buscarían a Segundo Castillo como DT
Fútbol de Ecuador

¡Vuelve la elegancia! Los dos equipos que buscarían a Segundo Castillo como DT

¿Por qué no juegan ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo en el Arsenal vs Sunderland en la Premier League?
Fútbol de Ecuador

¿Por qué no juegan ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo en el Arsenal vs Sunderland en la Premier League?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo