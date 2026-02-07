Barcelona SC será la última parada del Inter Miami en su gira por Sudamérica, y el Partido de la Historia en Guayaquil será también posiblemente la última vez que veamos al astro Lionel Messi en el país.

El partido comenzará a las 19h00 en el estadio Monumental y la transmisión será exclusiva de El Canal del Fútbol y el partido debe ser contratado. Previo al partido habrá shows musicales y actividades para hinchas, socios y ganadores.

El evento forma parte de una gira del equipo en Sudamérica, dónde ya visitaron a Colombia y Perú. El saldo de estos dos amistosos para el Inter Miami es de una victoria contra Atlético Nacional y una derrota contra Alianza Lima.

Para los organizadores, el evento histórico generará más de 80 millones de dólares en el país entre hotelería, turismo, gastronomía y venta informal, así mismo habrá un impacto de 3000 puestos de trabajo generados por el partido.

Barcelona SC por su parte llega con una victoria y una derrota en sus primeros dos amistosos de pretemporada, ambos contra Guayaquil City de la misma LigaPro.

Fecha, hora y canal del partido de la historia Barcelona vs. Inter Miami

Sábado 7 de febrero, 19:00 (hora de Ecuador)​

Estadio Banco Pichincha, Guayaquil

​Transmiten: El Canal del Fútbol

