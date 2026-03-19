Piero Hincapié antes de brillar en Europa llamó la atención de todos y jugó en Sudamérica en Argentina con Talleres de Córdoba. El ecuatoriano sabe lo que significan equipos como Boca o River, y ahora el mismo jugador dejó un guiño que emocionó a los hinchas.

En una entrevista con Christian Martin en DSports, a Piero Hincapié le preguntaron por Kendry Páez en River, y el central de Arsenal le mandó un mensaje. “La verdad que lo vi por internet. No sabía. Después hablé con mi empresario, y me dijo que iba para allá. Está en un gran club y espero que lo aproveche, que haga las cosas super bien“, afirmó Piero.

Después el jugador ecuatoriano le dedicó unas palabras a River: “River tiene una gran hinchada, que lo va a presionar mucho. River es un gran equipo, no puedo decir que sea el más grande, hay dos, no me la puedo jugar. Tengo un amigo que es de Boca, entonces no sé. Todo puede pasar en esta vida“, agregó el ecuatoriano.

Ese “todo puede pasar” de Piero hace referencia a la posibilidad si en algún momento llega a River o Boca. El tricolor tiene una larga carrera todavía en Europa y su regreso a Sudamérica está muy distante. Además, el jugador también avisó que le gustaría retirarse en Emelec.

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Ahora en River Plate, Kendry Páez está brillando, el jugador ecuatoriano llegó al ‘Millonario’ tras mucha irregularidad en Europa y casi no jugar ni en Francia ni en Inglaterra. El tricolor se ha ganado un lugar y la muy buena consideración de los hinchas.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié en esta temporada ha jugado con Arsenal un total de 30 partidos. Ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias, el jugador ecuatoriano terminó siendo una pieza clave para que su equipo sea candidato a ganar la Premier y la Champions.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Ahora mismo, Hincapié es uno de los centrales más caros del mundo y de acuerdo a Tranasfermarkt y CIES su valor va desde 50 millones a los 75 millones. El futbolista recién cumplió 24 años y le queda una larga carrera en Europa.

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En síntesis: