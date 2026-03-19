Piero Hincapié se ‘ofrece’ a dos clubes de LigaPro antes del retiro

Piero Hincapié vive su mejor momento en su carrera, titular y figura en el Arsenal como en la Selección de Ecuador. El central tiene más de diez años de carrera por delante pero ya abrió la puerta a dos equipos para su retiro.

En conversaciones con Christian Martín de DSports, Piero Hincapié dijo que no cerraba a la idea de terminar su carrera en Ecuador, en especial en el Astillero. El central eligió a Emelec por encima de Barcelona.

“Mi mamá es hincha de Barcelona, mi papá es hincha de Emelec entonces hay esa división, pero yo me tiro un poquito más para el lado de Emelec”.

Llama la atención que se haya olvidado de Independiente del Valle, club del que fue canterano y campeón de la Copa Libertadores sub 20. Otros ecuatorianos en el exterior también están abiertos a volver a LigaPro.

Piero Hincapié tiene contrato vigente con el Arsenal y todo pinta a que va a renovar hasta el 2029, y luego de eso tendrá por lo menos cinco años más para estar en la élite de Europa.

Otros jugadores como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Djorkaeff Reasco también han expresado su voluntad de cerrar su carrera en Ecuador, dependiendo del momento en que lleguen las ofertas.

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El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié llegaría a cobrar más de 7 millones cuando se haga efectiva su compra. El defensa y ex Independiente del Valle, pasará a ser uno de los mejores pagados del club de Londres. Es el primer ecuatoriano en jugar con Arsenal.

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En resumen

Piero Hincapié , figura del Arsenal , manifestó su preferencia por retirarse en Emelec sobre Barcelona .

, figura del , manifestó su preferencia por retirarse en sobre . El defensor Piero Hincapié tiene contrato vigente y proyecta renovar con Arsenal hasta 2029 .

tiene contrato vigente y proyecta renovar con hasta . Hincapié fue canterano y campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Independiente del Valle.

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