Tras el caso de Matías Lugo: La “amenaza” de César Farías, DT de Barcelona SC, a Argentinos

El partido entre Barcelona SC y Argentinos Juniors se terminó calentando y sorprendiendo a todos por el caso de Matías Lugo. El volante no podrá jugar el partido, porque desde su club no mandaron los papeles a tiempo y no pudo ser inscrito. Esto hizo que hasta César Farías ahora le dedica unas palabras.

En rueda de prensa, César Farías arremetió contra Argentinos Juniors y contra AFA por no mandar a tiempo el papel (CTI). “Uno trata de ser empático y ponerse en los zapatos del jugador. Él tenía toda la ilusión y lo rápido que se integró al grupo. Solamente era apretar un botón allá y se apretó, pero después del horario que da CONMEBOL“, comentó el DT.

Posterior a estas palabras, César Farías fue contundente y advirtió a su rival que se enfrentará a un equipo con mucha jerarquía como Barcelona SC. “Argentinos es un rival valiente. Pero de este lado tiene un equipo con una jerarquía tremenda por su historia y por sus jugadores que algunos han sido hasta 14 veces campeón“, afirmó el entrenador.

El partido entre Argentinos y Barcelona SC ahora ha tomado una relevancia en todos los niveles, puesto que, desde el equipo amarillo advirtieron que no se reunirán con la otra directiva. Se toma muy en serio la posibilidad de una demanda en CONMEBOL.

César Farías dirigirá su primer partido en Copa Libertadores con Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Farías tiene la primera gran prueba con Barcelona SC en esta Copa Libertadores. Si el equipo amarillo no logra la victoria y avanzar a la siguiente ronda, se quedará toda la temporada 2026 sin campeonatos internacionales. La pretemporada del club fue “apostando” a este partido.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

