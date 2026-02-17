¿Benedetto jugará? Barcelona SC pierde a otro refuerzo para enfrentar a Argentinos Juniors

Barcelona SC se encuentra con la dura baja de Matías Lugo para jugar en la Copa Libertadores. Sin embargo, no es la única. El club también se queda sin un importante futbolista en su once ideal para esta fase de clasificación del torneo CONMEBOL.

No solo es Matías Lugo la única baja, sino que también el club confirmó que Luis Cano no será parte del partido. El flamante refuerzo de los amarillos, que es una alternativa brillante para el ataque, no jugará porque no pudo ser inscrito a tiempo para el encuentro.

Por otro lado, al partido también llegan Darío Benedetto y Joao Rojas, que fueron de preocupación por molestias musculares en el partido ante Aucas. Ambos jugadores estarán disposición del DT para jugar estos encuentros y podrían tener minutos ante Argentinos.

Se espera que Rojas comience como titular, mientras que Benedetto vendría desde el banco de suplentes. El ‘Pipa’ no se ha podido poner a tono desde lo físico y aunque está jugando aún no está al 100% desde lo físico para jugar los 90 minutos de un partido.

Luis Cano también se pierde el partido de Copa Libertadores. (Foto: @BarcelonaSC)

No dejan de ser dos bajas muy importantes para un Barcelona SC que se juega todo en dos partidos. Puesto que, si llega a perder contra Argentinos Juniors y queda eliminado no jugará ningún torneo internacional en todo el 2026. De ahí que, sumar una victoria en la ida es clave.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

En síntesis: