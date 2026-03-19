Tras la victoria de Emelec ante IDV: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Se terminó la fecha 5 de la LigaPro con una gran victoria de Emelec sobre Independiente del Valle. Los azules demuestran que esta puede ser su gran temporada de regreso y se hicieron fuertes como locales ante el candidato a ganarlo todo.

Emelec fue muy superior a Independiente del Valle y se lo ganaba desde el primer tiempo. Con dos golazos de jugadas colectivas de Ignacio Guerrico y Romario Caicedo, el ‘Bombillo’ se hizo fuerte y sacó los 3 puntos que le permiten salir del último lugar.

Por otro lado, IDV perdió la ventaja que pudo sacar tras un gran comienzo de torneo, pero que se ha ido desinflando en los últimos partidos. Ahora el club campeón del 2024 es puntero con 10 unidades, pero se acercan de manera peligrosa, Macará y Católica.

Barcelona SC también acaba sacando como “bueno” el polémico empate contra Libertad en Loja. Puesto que, ahora queda a dos puntos de su rival con 8 puntos. Asimismo, Liga de Quito está séptima con 7 unidades tras volver a la senda del triunfo en Ibarra.

¿Podrá Emelec recuperar los 3 puntos de su sanción?

Emelec fue sancionado a comienzos de temporada por no pagar una deuda. Eso provocó que el club azul empiece el año con -3 puntos, de ahí que, ahora solo tenga 4. Si logra pasar su apelación el club ahora mismo tendría 7 unidades y estuviera peleando en los primeros lugares.

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ver también ¿Qué grupo le tocó a Barcelona SC en la Copa Libertadores y cuándo debuta?

¿Cómo se jugará la fecha 6 de la LigaPro?

Así se jugará la fecha 6 de la LigaPro:

Delfin vs Libertad

Deportivo Cuenca vs Macará

Liga de Quito vs Manta

Técnico Universitario vs IDV

Barcelona SC vs Universidad Católica

Mushuc Runa vs Emelec

Guayaquil City vs Leones del Norte

Aucas vs Orense