Este sábado 25 de abril de 2026, Liga de Quito se llevó una dolorosa derrota en el partido ante Emelec y por eso la hinchada nuevamente explotó. El ‘Rey’ lleva un paso muy irregular en el torneo ecuatoriano y ahora mismo está a 11 puntos del puntero.
En redes sociales, rápidamente la hinchada de Liga de Quito explotó contra Tiago Nunes. “Que pena la verdad yo apoyaba a Tiago pero después de lo de hoy este señor no puede seguir más al mando de Liga”. “Una vergüenza como juega Liga, el dt ya no puede mas y los jugadores no se entregan como es debido y Liga sigue yendo en caída libre”. “Otra derrota más… y lo peor no es el resultado, es que no se juega a nada“, comentaron algunos aficionados.
Tiago Nunes vuelve a estar en la cuerda floja con Liga de Quito, como casi todo el año. El DT brasileño vive su peor momento al frente del club y la situación es cada vez más delicada. Ahora mismo, el técnico deberá llegar al partido contra Lanús en Copa Libertadores con la obligación de ganar.
Desde la directiva le han mostrado total apoyo a Nunes, sin embargo, en los 4 partidos importantes que jugó en este año, el DT solo pudo ganar 1, que fue ante Independiente del Valle, de ahí empató con Aucas, y perdió contra Emelec y Barcelona SC.
Los comentarios de los hinchas contra Nunes. (Captura de pantalla)
Nunes sabía de la importancia de este partido por las grandes distancias que se marcan en la LigaPro, y por eso su equipo acabó atacando con 3 delanteros; en la cancha jugaron Michael Estrada, Jeison Medina y también Deyverson, pero no pudo encontrar el gol.
¿Hasta cuándo tiene contrato Nunes con Liga de Quito?
Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2026, por lo cual, ahora mismo una salida implicaría un importante pago para el club. No obstante, si no logra cambiar el ambiente y estos malos resultados, el DT podría no terminar el año.
En síntesis:
- Liga de Quito perdió contra Emelec este 25 de abril de 2026 por la LigaPro.
- El entrenador Tiago Nunes registra solo una victoria en los cuatro partidos importantes del año.
- El técnico Tiago Nunes tiene contrato vigente con el club hasta finales de la temporada 2026.