Liga de Quito e Independiente del Valle buscan refuerzos y ahora ambos van por el mismo jugador para el 2027.

Liga de Quito e Independiente del Valle están buscando ya refuerzos para la siguiente temporada y los dos grandes de Ecuador apuntarían al mismo jugador para el 2027. El bicampeón y los ‘albos’ van por un nuevo arquero para el próximo año.

Según Mr. Offsider, Mijail Vaca está en planes de Liga de Quito e Independiente del Valle. El portero ecuatoriano se encuentra en el Mundial sub 17 y es el titular en estos dos primeros partidos.

Pese a su temprana edad, el arquero llegaría a tener un rol de alternante detrás de Aldair Quintana y Guido Villar; y de Gonzalo Valle y Alexander Domínguez respectivamente.

El arquero no es indiferente al fútbol de primer plantel, en El Nacional debutó ya en el primer equipo ante la falta de alternativas que tuvieron los ‘militares’ este año.

Mijail Vaca tiene una oportunidad importante de quedarse en LigaPro con el interés de estos clubes y así evitar ir a Segunda Categoría, tras el nuevo descenso del club.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Mijail Vaca – El Nacional. Foto: El Nacional.

En resumen