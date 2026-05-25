¡Bombazo de última hora! Revelan que Gonzalo Valle se va de Liga de Quito después del Mundial 2026

Ya hay dos ofertas para que Gonzalo Valle deje Liga de Quito y sorprende a todos con su posible destino.

Gonzalo Valle es uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano y finalmente el portero se marcharía de Liga de Quito después de la Copa del Mundo. Interesados le sobran al portero, aunque ahora se habla puntualmente del interés de dos equipos.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, lo más probable es que Gonzalo Valle acabe dejando Liga de Quito después del Mundial 2026. El arquero se marcharía de Ecuador teniendo dos ofertas muy importantes sobre la mesa, una de Turquía y otra de Estados Unidos.

Aunque para Liga de Quito será un importante ingreso por Gonzalo Valle, la realidad es que el club se ve forzado a ir al mercado de fichajes y buscar ahora a un nuevo arquero para el siguiente semestre. Alexander Domínguez es suplente, pero no tendría la confianza del DT ni de la hinchada.

La baja de Valle sería un problema muy delicado para una LDU que perdería al que viene siendo el mejor arquero de Ecuador en los últimos años. Incluso Valle ha llegado a discutirle el lugar a Hernán Galíndez en el once de la Selección de Ecuador.

Gonzalo Valle dejaría Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En México también vienen siguiendo a Gonzalo Valle, pero no serían ofertas como las de Turquía o Estados Unidos y es por eso que el arquero hará un cambio. Además, el portero viviría su primera experiencia a nivel internacional, tras varios años tapando en Ecuador.

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Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En esta temporada con Liga de Quito, Gonzalo Valle ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 16 goles y el portero pudo dejar su arco en 0 en un total de 7 partidos. Ha sumado en cancha más de 1.700 minutos.

El valor de mercado de Gonzalo Valle

Ahora mismo, Gonzalo Valle tiene un valor de mercado de 1.8 millones y un contrato hasta finales de 2028. Por lo cual, alguna transferencia del portero le dejaría un gran monto a LDU.

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En síntesis:

Gonzalo Valle dejaría Liga de Quito tras el Mundial 2026 debido a propuestas formales desde Turquía y la MLS de Estados Unidos.

dejaría tras el Mundial 2026 debido a propuestas formales desde y la de Estados Unidos. 1.8 millones de dólares es su valor de mercado actual, cifra que representaría un ingreso significativo para el club “Albo”, con el que tiene contrato hasta 2028.

es su valor de mercado actual, cifra que representaría un ingreso significativo para el club “Albo”, con el que tiene contrato hasta 2028. Diecinueve partidos disputó el guardameta en lo que va de la temporada, logrando mantener su arco invicto en siete ocasiones y consolidándose como uno de los mejores porteros del país.