A 40 días del Mundial 2026: Titular de la Selección de Ecuador enciende las alarmas por lesión

La Selección de Ecuador tiene todas alarmas encendidas con uno de sus jugadores titulares a 40 días del Mundial 2026. Este jugador de ‘La Tri’ no juega desde el pasado mes de marzo, y aún su regreso es desconocido y preocupa a todos.

Nilson Angulo se lesionó el pasado mes marzo, donde su último partido fue el 3 de ese mes. Desde entonces, el extremo ecuatoriano no ha vuelto a jugar ni un solo partido; y es una total incertidumbre si podrá volver con el ritmo esperado a poco del Mundial 2026.

Desde Sunderland no han revelado qué fecha exacta podría volver Nilson Angulo, y de momento se reporta como “vuelta desconocida”. Pese a que se esperaba que su dolencia inicial solo sea de 5 semanas o un poco más, el jugador ya va para los 2 meses sin pisar la cancha.

Pese a este momento de salud muy delicado, Sebastián Beccacece optó por convocarlo a finales del mes marzo para los amistosos de ‘La Tri’ contra Marruecos y Países Bajos. Evidentemente, el jugador no sumó minutos y ni fue al banco de suplentes. Después del primer partido, fue dado de baja.

Nilson Angulo fichó por Sunderland a comienzos de 2026. (Foto: GettyImages)

La baja de Nilson Angulo también afectó a Sunderland, que desde que perdió al jugador ecuatoriano solo ha podido ganar 2 partidos, de los 6 que ha disputado. El futbolista se había ganado un lugar por la banda y también le habían dado la confianza con el número 10.

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Los números de Nilson Angulo con Sunderland

Con la camiseta de Sunderland, Nilson Angulo ha jugado un total de 6 partidos en este 2026. No ha marcado goles ni ha dado asistencias, sin embargo, llevaba más de 300 minutos en cancha. El extremo es muy titular para Beccacece y se ha ganado un lugar en la Selección de Ecuador.

El contrato de Nilson Angulo con Sunderland

Nilson Angulo tiene contrato con Sunderland hasta finales de 2030. Además, el club tiene una opción de extender el contrato del jugador ecuatoriano por una temporada más.

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En síntesis:

Nilson Angulo permanece sin jugar desde el 3 de marzo por una lesión persistente.

permanece sin jugar desde el por una lesión persistente. El club Sunderland reporta la fecha de regreso del extremo ecuatoriano como “vuelta desconocida” .

reporta la fecha de regreso del extremo ecuatoriano como . El futbolista ecuatoriano tiene contrato vigente con el equipo inglés hasta finales de 2030.