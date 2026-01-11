Al igual que Bryan Ramírez, el volante Gabriel Villamil también podría dejar Liga de Quito para seguir su carrera en el exterior. Prensa internacional reporta una millonaria oferta por el futbolista.

Corinthians de Brasil sería el siguiente equipo interesado en el seleccionado boliviano, y pondrían hasta 5 millones de dólares para ficharlo. La idea de Liga es retenerlo pero no descartan una venta por una cifra correcta.

No es la primera vez que Gabriel Villamil tiene ofertas del exterior, ya a mitad de año pasado desde Gremio de Porto Alegre así como equipos de la MLS y México lo contactaron.

Villamil cumplió su segunda temporada con Liga de Quito y otra vez tuvo una gran cantidad de minutos. Por ahora, los ‘albos’ tienen a Fernando Cornejo y Jesús Pretell en esa posición.

Se conoce que Liga de Quito está en búsqueda de dos volantes más, uno de marca que reemplace a Carlos Gruezo y otro de creación. La llegada de otro refuerzo empujaría fuera a Villamil.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Janner Corozo, Jesús Pretell y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Gabriel Villamil – Selección de Bolivia.

