Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito por millonaria oferta

Liga de Quito podría concretar una segunda venta millonaria, ante una oferta importante por el volante Gabriel Villamil.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito por millonaria oferta Foto: Getty
Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito por millonaria oferta Foto: Getty

Al igual que Bryan Ramírez, el volante Gabriel Villamil también podría dejar Liga de Quito para seguir su carrera en el exterior. Prensa internacional reporta una millonaria oferta por el futbolista.

Corinthians de Brasil sería el siguiente equipo interesado en el seleccionado boliviano, y pondrían hasta 5 millones de dólares para ficharlo. La idea de Liga es retenerlo pero no descartan una venta por una cifra correcta.

No es la primera vez que Gabriel Villamil tiene ofertas del exterior, ya a mitad de año pasado desde Gremio de Porto Alegre así como equipos de la MLS y México lo contactaron.

Villamil cumplió su segunda temporada con Liga de Quito y otra vez tuvo una gran cantidad de minutos. Por ahora, los ‘albos’ tienen a Fernando Cornejo y Jesús Pretell en esa posición.

Se conoce que Liga de Quito está en búsqueda de dos volantes más, uno de marca que reemplace a Carlos Gruezo y otro de creación. La llegada de otro refuerzo empujaría fuera a Villamil.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Janner Corozo, Jesús Pretell y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

ver también

Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Gabriel Villamil – Selección de Bolivia.

Gabriel Villamil – Selección de Bolivia.

En resumen

  • Corinthians ofrece 5 millones de dólares para fichar a Gabriel Villamil de Liga de Quito.
  • Gabriel Villamil cumplió su segunda temporada en el club antes del interés desde Brasil.
  • Liga de Quito oficializó a Tobar, Corozo, Pretell y Segovia como refuerzos para 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Segundo Castillo fue rechazado como nuevo DT para este grande de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Segundo Castillo fue rechazado como nuevo DT para este grande de la LigaPro

Se lesionó 1 año, no le gustó el despido de Rescalvo, y Joao Rojas ya decidió su futuro en Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Se lesionó 1 año, no le gustó el despido de Rescalvo, y Joao Rojas ya decidió su futuro en Barcelona SC

El insólito equipo que eligió Ayrton Preciado antes que Emelec
Fútbol de Ecuador

El insólito equipo que eligió Ayrton Preciado antes que Emelec

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo