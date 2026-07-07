¡Última hora! Antonio Álvarez dejaría Barcelona SC, tras otra orden de prisión preventiva

Antonio Álvarez ahora sí se alejaría de manera definitiva de Barcelona SC, tras una nueva orden de prisión.

Nuevamente la Justicia de Ecuador golpea las puertas y la dirigencia de Barcelona SC. Se ordenó otra prisión preventiva contra Antonio Álvarez en el Caso Goleada y eso también obliga a que salga de la presidencia del club. Pero en esta ocasión será de manera definitiva.

¿Por qué Antonio Álvarez dejaría Barcelona SC?

Hace poco Antonio Álvarez ya estuvo preso durante más de 1 mes y eso hizo que pida licencia para dejar la presidencia, por eso finalmente volvió cuando salió libre. Ahora con esta nueva orden de prisión preventiva, revelan que ya no podría pedir esa licencia.

De momento, en Barcelona SC ya se han movido respetando sus reglamentos internos y es por eso que nuevamente Miguel Montalvo sería el presidente subrogante de Barcelona SC. Mientras, se decide el proceso para llamar a elecciones.

Antonio Álvarez fue electo presidente de Barcelona SC en 2024. (Foto: API)

Álvarez al igual que sus hermanos tiene varias complicaciones con la justicia y ahora mismo están tratando de no ir presos por varios años en caso de ser encontrados culpables. El presidente también ya tenía mucha oposición por parte de los socios.

Los fichajes de Barcelona SC en este mercado

Antonio Álvarez se va de Barcelona SC dejando varios fichajes de última hora en este mercado de fichajes. La actual directiva contrató a jugadores como Erick Mendoza y también estuvo muy cerca de contratar a Damián Díaz, aunque ese fichaje se terminó cayendo.

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