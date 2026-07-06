Las entradas fueron uno de los temas más polémicos en el partido de México contra Ecuador; y ahora surge un nuevo debate.

Mucha incertidumbre aún sigue rodeando el partido de Ecuador contra la Selección de México. Ahora el nuevo tema de debate surge por una gran polémica por las entradas, esas mismas que en la previa no estaba claro si Ecuador iba a tener.

El escándalo es que en el mismo estadio en el partido de los 8vos del Mundial 2026 entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra, la afición inglesa contó con una gran cantidad de aficionados, mientras que Ecuador apenas y tuvo hinchas en cancha.

De acuerdo al periodista Sebastián Decker, la FEF debería alguna explicación de qué pasó con las entradas entre Ecuador y México. Puesto que, los hinchas ecuatoriano eran mínimos en ese encuentro, mientras que ahora en 8vos se vio a una gran cantidad de aficionados visitantes.

Desde que a Ecuador le tocó México en los 16avos se generó una gran polémica por cuántas entradas debía tener ‘La Tri’ y también cómo fueron repartidas las mismas. Incluso al final del partido se vio a una gran cantidad de aficionados ingleses cantar con sus jugadores.

La Selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026 en medio de toda la polémica y los rumores sobre amenazas y hostigamiento en la previa del encuentro. Fue una dura caída para ‘La Tri’ que aún tiene historias por contar en los próximos meses.

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La FEF se quejó ante la FIFA

La Federación Ecuatoriana de Fútbol se quejó con la FIFA por lo sucedido contra México, además, pidió que se investigue todos aquellos actos que pudieron afectar la seguridad de sus aficionados y también la de sus jugadores, aunque no se dio grandes detalles sobre esto.

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