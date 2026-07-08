Independiente del Valle es más puntero que nunca en la LigaPro y el torneo casi que está liquidado en este momento.

La LigaPro ya regresó a su competencia normal y para sorpresa de todos los aficionados que estaban entretenidos con el Mundial, resulta que Independiente del Valle ya tiene casi liquidado el campeonato. El equipo ‘Rayado’ es puntero absoluto en el torneo.

El pasado fin de semana, Independiente del Valle goleó al Manta y después se fueron dando varios resultados, al igual que durante estos días, por lo cual, IDV ya tiene una ventaja de 11 puntos sobre el segundo y el tercero. Una ventaja que es superior a la de 2025.

Ahora mismo Independiente del Valle es puntero con 40 puntos en el fútbol ecuatoriano, mientras que su primer seguidor es Barcelona SC, que apenas pudo sumar 29 puntos. Quedan ya solo 13 fechas para terminar el torneo “regular” en este año.

Ya en 2025, Independiente del Valle había demostrado que era clave sacar ventaja en las 30 fechas para ser campeón del torneo ecuatoriano. En ese momento, apenas pudo sacar 10 unidades y luego se coronó en el hexagonal, ahora ya lleva 11 puntos.

Independiente del Valle va por un bicampeonato histórico en el fútbol ecuatoriano y es que se espera que siga ampliando su ventaja contra rivales directos, que todavía no han podido alcanzar la regularidad para pelearle el primer lugar.

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¿Cómo se define al campeón de la LigaPro 2026?

El campeón de la LigaPro 2026 será el que sume más puntos en esta temporada. Al igual que en 2025, los 6 primeros van un hexagonal y se enfrentan entre sí y a partidos de ida y vuelta. No obstante, se mantiene la misma cantidad de puntos que hicieron en las 30 fechas regulares.

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