¡Última hora! Christian ‘Diablito’ Lara fue detenido por la Policía Nacional

Una noticia de última hora tiene impactado a todo el país, y es que el histórico Christian ‘Diablito’ Lara fue detenido en la ciudad de Quito. Las imágenes de él siendo llevado por la Policía Nacional son virales.

La noticia está aún en desarrollo pero los primeros reportes apuntan a que tuvo participación en un robo a mano armada. Los agentes detuvieron a tres personas, entre ellos el ex Liga de Quito, El Nacional, Barcelona y Selección de Ecuador.

Información policial detalla que agentes respondieron a una alerta de robo en el Sur de Quito, tras operativos detuvieron a tres personas, entre los que se encontró el jugador en un vehículo.

Los detenidos tenían en su posesión tres celulares que no pudieron justificar y que encajaban con la descripción de los bienes denunciados como robados. El ex jugador fue llevado a la Unidad de Flagrancia.

Información extraoficial señala que los robos no fueron hechos aislados, si no que responden a actividades de una organización delictiva, de la cuál el jugador sería parte.

Momento en el que se observa la detención del exjugador ecuatoriano “Diablito” Lara, por su presunta vinculación con un acto delictivo, en conjunto con una organización.



📌 La información se encuentra en desarrollo. pic.twitter.com/VIynokP2a2 — Sebastián Aconda Melo (@sebasaconda) April 7, 2026

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¿En qué equipos jugó Christian Lara?

Christian Lara jugó en más de diez equipos en el fútbol ecuatoriano, fue campeón nacional con El Nacional y Liga de Quito y campeón internacional con los ‘albos’. En Ecuador fue parte importante de la clasificación al Mundial 2006.

En resumen